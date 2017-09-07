Стрелка из подмосковной школы арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы санкционировал арест девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке, сообщает РИА Новости.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 ноября 2017 года", — сказала судья.

В подмосковной Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика – переломы и ушибы.