15-го сентября в Сургутском художественном музее состоится открытие выставки работ из собраний трех музеев Западной Сибири: Омского музея изобразительных искусств имени Врубеля, Государственного художественного музея Ханты-Мансийска и Сургутского художественного музея. Экспозиция включила в себя 56 подлинных произведений Шишкина, Серова, Коровина, Кустодиева, Петрова-Водкина, Рериха, Левитана и многих других мэтров изобразительного искусства.
Русское изобразительное искусство представят в Сургутском художественном музее
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