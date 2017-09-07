Сургут присоединится к «Кроссу Нации»

Всероссийский «Кросс Нации» состоится в Сургуте 16-го сентября на стадионе «Спортивное ядро». Горожанам, желающим принять участие в массовом забеге или скоростном беге на роликовых коньках, необходимо зарегистрироваться, заполнить карточку участника и поставить личную подпись, подтверждающую персональную ответственность за свое здоровье. Помимо спортивных состязаний, гостей и участников мероприятия ждет массовая разминка, мастер классы и показательные выступления на роликовых коньках. Планируется участие полутора тысяч человек.