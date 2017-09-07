Президент Украины Петр Порошенко намерен создать условия, при которых Крым станет «неподъемной тяжестью» для России, сообщает «ТАСС».

«Можем ли мы отбить Крым силой? Реалистично ли это? Нет», – сказал он в ходе выступления с ежегодным посланием Верховной раде. «Уйдет ли Россия оттуда сама? Нет», – признал он.

«Но мы можем создать условия, когда Крым станет для Москвы неподъемной тяжестью. И мы все делаем для этого, используя международные суды, ООН, ЮНЕСКО», – заявил Порошенко.

Напомним, что Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией.