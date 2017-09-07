Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с вирусом Коксаки

В окружном Роспотребнадзоре Югры, корреспонденту РБК Тюмень, прокомментировали ситуацию по поводу распространения вируса Коксаки.

«Ситуация с энтеровирусом у нас ежегодная. Экстраординарности в этом нет. Понимаете, энтеровирусная инфекция распространена по всему земному шару. Но неравномерно, — рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Инна Кудрявцева. — И очень плохо, когда происходит занос инфекции в оздоровительные организации. Человек едет поправить здоровье и там заболевает. Так было с Турцией»

РБК сообщает, что тревогу бить начали в социальных сетях: «Уважаемые родители, пришла сводка от Роспотребнадзора. В Сургуте подтвердился вирус Коксаки. Объясните детям, чтобы они чаще мыли руки, давайте с собой антибактериальные салфетки», появилось сообщение в группе ВКонтакте «Качели/Сургут/»

В управлении отметили, что эти данные совершенно искажены. «Хотелось бы, чтобы не было ажиотажа. Вирус Коксаки — это один из разновидностей энтеровирусной инфекции (описано более 200 видов). Просто в Сургуте диагностика хорошо поставлена», — отметила Кудрявцева.

Ранее siapress.ru сообщил, что по данным «Ura.ru», более чем у 50-ти сургутских детей диагностировали энтеровирус. У большинства — вирус Коксаки.