Банк «Открытие» присоединился к внедрению новой национальной платежной системы «МИР»

Ханты-Мансийский банк «Открытие» выпустил первые 100 тысяч карт «Мир» для бюджетников, сообщает «Ura.ru».

Банк присоединился к внедрению новой национальной платежной системы «МИР» на территории Западной Сибири ещё в конце 2016 года. На сегодняшний день уже выпущено 100 тысяч карт.

«В первую очередь на обслуживание карт «МИР» были перенастроены все банкоматы, информационно-платежные киоски и POS-терминалы, — рассказал „URA.RU“ Александр Дарданов, региональный директор банка „Открытие“ по УрФО. — Параллельно во всех муниципальных образованиях Югры проводилась эмиссия карт».

«Открытие» стал одним из первых банков, который начал зачислять деньги на карты «Мир», то есть реализовал весь цикл работы с платежной системой «Мир». Также в планы банка входит перевод пенсионеров и получателей социальных выплат на карты «Мир».