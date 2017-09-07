В Сургуте прошла акция «Пристегни самое дорогое»

Сегодня сотрудники Сургутской Госавтоинспекции вышли на улицы города и призвали водителей соблюдать правила перевозки несовершеннолетних пассажиров в рамках акции «Пристегни самое дорогое», сообщает «Пресс-служба УМВД России по г.Сургуту».

«Проблема безопасности на дороге была и остается очень актуальной. Особую озабоченность вызывает безопасность детей. Дети-пассажиры – это самые незащищенные участники дорожного движения. Одной из причин травмирования детей становится халатность родителей, которые перевозят совсем еще юных пассажиров без детского удерживающего устройства и не пристегнутыми ремнями безопасности» – рассказал Юрий Бажин, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту.

По итогам профилактического мероприятия было выявлено 34 административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ.

Ранее портал siapress.ru сообщил, что в Югре пройдет акция «Пристегни самое дорогое». В ходе акции Госавтоинспекция должна была проверить водителей на предмет перевозки детей без детских удерживающих устройств.

Напомним, что за нарушившие правила перевозки детей, водителей ждет штраф штрафа в размере 3000 рублей.