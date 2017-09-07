​Сбербанк и «Сибпромстрой» запустили совместную акцию – «Квартира по цене аренды»

В рамках совместной акции строительная компания «Сибпромстрой» снизила стоимость квартир для клиентов Сбербанка. В зависимости от площади цены на недвижимость варьируются от 1 млн 750 тыс. до 3 млн 200 тыс. рублей. При оформлении ипотеки платеж по кредиту не превышает 25 тысяч рублей. Акция распространяется на ограниченное количество квартир в домах, расположенных по адресам в Сургуте:

- ул. Усольцева 30, 26 «КПД-6» 38 мкр (район ТЦ «Аура»);

- ул. Захарова 12/1 «КПД-2», 30А мкр;

- ул. Мелик-Карамова 40, 40/1 «КПД-1-2», 28 мкр.

«Благодаря данному предложению наши клиенты смогут приобрести собственное жилье в ипотеку, при этом ежемесячный платеж будет не выше арендной платы. Молодые семьи, где одному из супругов еще нет 35 лет, могут оформить ипотеку под 9,5%, срок кредитования составляет 30 лет, первоначальный взнос – 15% от стоимости объекта недвижимости», – прокомментировала заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко.

Акция действует до 1 ноября 2017 года при условии наличия квартир. Подробную консультацию можно получить в офисе продаж застройщика «Сибпромстрой» по адресу: г. Сургут, ул. Тюменский тракт 2/1, контактный телефон: 8 (3462) 600-190, а также в Центрах ипотечного кредитования Сбербанка, расположенных по адресам: ул. Свободы 2, ул. Ленина 46, ул. Университетская 5.