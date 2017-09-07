Сегодня, 7 сентября в Сургуте начался отопительный сезон. Тепло будут давать постепенно в течение этой недели, говорят в департаменте городского хозяйства. График подачи тепла в дома можно изучить на сайте администрации.

Ранее глава города Сургута Вадим Шувалов отметил, что отопительный сезон начнется в момент, когда на протяжении пяти суток средняя температура не будет подниматься выше 8 градусов.

Напомним, на территории Югры подача теплоснабжения от источников тепловой энергии на объекты социального назначения осуществляется с 1 сентября 2017 года