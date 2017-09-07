Минфин хочет сократить выплаты из бюджета на проживание госслужащих в номерах класса «люкс»

МинФин разработал законопроект, ограничивающий перечень госслужащих, которым государство оплачивает проживание в гостиничных номерах класса «люкс», сообщают «Ведомости».

Сейчас всем гражданским служащим, занимающим высшие должности гражданской службы категории «руководители», бюджет возмещает проживание в двухкомнатных номерах, остальным чиновникам оплачивают только однокомнатные номера.

Данный документ, опубликованный на портале проектов нормативных актов, ограничивает круг чиновников, которые могут претендовать на оплату номеров «люкс».

Отмечается, что такое нововведение может позволить ежегодно экономить около 700 миллионов бюджетных средств. Авторы законопроекта предполагают, что правки вступят в силу с января 2018 года.