Евросоюз готовится ввести собственные санкции против КНДР. Главное причиной этому послужило продолжающиеся ракетные и ядерные испытания, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на на Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерику Могерини.

Стоит отметить, что Сеул также рассчитывает на поддержку Москвы в вопросе санкционного давления на КНДР, заявил президент Южной Кореи Мун Чже Ин. Он уверен, что недавние ядерные испытание КНДР это провокация и уверен, что это угроза не только для Корейского полуострова, но и всей Северо-восточной Азии, уверен президент.

Напомним, что ранее Путин заверил своего коллегу Мун Чжэ Ина, что Россия не признает ядерный статус КНДР. «Подтвердил господину Мун Чжэ Ину нашу принципиальную позицию: мы не признаем ядерный статус Северной Кореи», – заявил президент РФ.