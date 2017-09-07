Коммунисты Тобольска обвиняют местную «Единую Россию» в плане подкупа избирателей

Александра Крылова, состоящая в партии КПРФ, обнаружила блокнот главы Сумкинского поселения, подчиненного Топольской мэрии Бориса Лютова. По ее словам в блокноте расписан план «Единороссов» города Тобольска Тюменской области, «план Барбароcса»: как проводить досрочные выборы, подкупать местных жителей», сообщает «Открытая Россия».

Издание отмечает, что судя по датам в блокноте план вынашивается уже давно, обращая внимания на запись от 15 мая: «Выборы местного депутата. Не могут (очевидно, голосовать в день выборов — прим. Открытой России) плавсостав, вахтовики». И далее: «КПСС. Все бросим на подкуп избирателей (подарки, значки, медали „дети войны“), детские под многодетных и т.д.».

«Мы сфотографировали эти листы в блокноте и вернули его владельцу, поскольку как законопослушные граждане обязаны были сообщить о готовящемся преступлении: есть статья об уголовной ответственности за несообщение, – заявил депутат областной Думы от КПРФ Юрий Юхневич. – Поэтому подали заявления в прокуратуру и ФСБ, но обнародовать эти записи публично не собирались».

По словам Юрия Юхневича, на этом округе готовилось досрочное голосование. «Они собирались пропустить до выборов через избирательные участки 900 человек — почти треть избирателей. Теперь, когда информация об их планах дошла до СМИ, думаю, делать это не станут: будут искать другие способы фальсификации — все, к сожалению, в их руках».