Более 4 тыс. человек примут участие в Параде российского студенчества в Сургуте

16 сентября с Сургуте пройдет Парад российского студенчества, который соберет более 4 тысяч студентов. В праздничном событии, знаменующем начало учебного года, примут участие первокурсники высших образовательных организаций, а также училищ, техникумов и колледжей всей Югры.

Участники пройдут торжественным шествием от администрации города до площади театра Сургутского государственного университета, где к ним с приветствие обратится губернатор Югры Наталья Комарова, а также руководители градообразующих предприятий и почетные жители Югры.

Затем на площади театра состоится флешмоб в рамках всероссийской акции «Навстречу Всемирному фестивалю молодежи и студентов». В этот день первокурсники 40 городов нашей страны, включая столицу, в режиме телемоста с прямым включением торжественно произнесут Клятву российского студента и исполнят гимн России.

Вечером участников и гостей ждет праздничный концерт и работа интерактивных площадок.