Спасатели Ханты-Мансийска провели учения в лесу

Отработку навыков в поиске людей, заблудившихся в лесу, провели спасатели учреждения «Центроспас-Югория» в лесном массиве в районе Ханты-Мансийска.

По легенде учений, грибник зашел в лес и заблудился. Прибыв на место поиска, спасатели определили примерное местонахождения потерявшегося, одна группа с громкоговорящим устройством начала «прочесывать» лесной массив, вторая группа на автомобиле с включенной системой СГУ осуществляла патрулирование вдоль леса. Спустя несколько минут грибник был найден и выведен из лесного массива к автомобилю.

Такие тренировки позволяют отрабатывать навыки, чтобы в реальных условиях более оперативно и результативно осуществлять поиск людей в лесу.