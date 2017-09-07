Станция юннатов Ханты-Мансийска проведет дни открытых дверей

Станция юных натуралистов Ханты-Мансийска проведет дни открытых дверей 9 и 10 сентября.

Гости станции смогут поближе познакомиться с обитателями станции – экзотическими животными мини-зоопарка, покормить их, взять на руки, сфотографироваться. Педагоги станции проведут мастер-классы и представят свои направления.

Напомним, станция юных натуралистов – единственное учреждение дополнительного образования окружной столицы, обучающее детей по естественнонаучному направлению.

Дни открытых дверей будут проходить в эти выходные с 11 до 15 часов по адресу улица Коминтерна, 15.