Продлен прием заявок на конкурс по разработке логотипа форума «Югра многонациональная»

Прием заявок на участие в конкурсе по разработке бренда Регионального форума национального единства «Югра многонациональная» продлен – варианты логотипов принимаются до 10 сентября.

В конкурсе могут принять участие как начинающие, так и опытные дизайнеры и художники любого возраста. Участник имеет право представить на конкурс неограниченное количество идей. Также к участию принимаются и коллективные работы. Главное требование к конкурсантам – логотип должен символизировать духовное и гражданское единство народов России, проживающих в Югре. В логотипе возможно использовать цвета флага Югры или национальные орнаменты, отражающие культуру и традиции коренных малочисленных народов Севера, проживающих в округе.

Отбор десяти лучших идей будет произведен по следующим критериям: творческие находки автора, интересное сюжетное решение, композиционное и цветовое решение, художественный уровень, соответствие целям и задачам конкурса. 15 сентября будет назван победитель конкурса. Сам региональный форум пройдет в окружной столице 11-12 ноября.

Прием заявок осуществляется на e-mail: konkurs@rmc-ugra.ru с пометкой «конкурс Югра многонациональная». В письме необходимо указать: ФИО разработчика логотипа, дату рождения, а также контактные данные – населенный пункт и номер телефона. Работы принимаются в формате jpg.