Авиасообщение с Египтом восстановят в течение месяца

Министр транспорта Максим Соколов заявил, что авиакомпаниям понадобиться месяц, чтобы возобновить авиасообщения с Египтом, сообщают «Ведомости».

«Достаточно оперативно наши авиакомпании справятся с этой задачей. Тем более, они уже морально готовятся к этому процессу. Я не думаю, что он будет слишком длительный: в пределах одного месяца эта задача точно будет решена», – приводит его слова Прайм.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что Россия хочет восстановить авиасообщение с Египтом.