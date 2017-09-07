Хантыйский праздник "Медвежьи игрища" представят в Сочи

Творческая делегация Югры примет участие в международном фестивале искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: семейные традиции», который с 18 по 22 сентября пройдет в Лазаревском районе Сочи.

Наш округ на фестивале представит фольклорный коллектив большой семьи «Касум ёх» («Казымский народ»). Самодеятельные артисты Югры представят песни и танцы ритуального праздника казымских ханты «Медвежьи игрища», внесённого в 2016 году в федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия народов России.

В рамках фестиваля пройдут гала-концерт, круглый стол по вопросам сохранения и развития культурного наследия народов России, мастер-класс по народному творчеству и экскурсия по историческим местам Сочи.