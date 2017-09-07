​Мосгорсуд запретил «Аэрофлоту» не допускать к работе стюардессами полных женщин

Мосгорсуд запретил «Аэрофлоту» не допускать к работе стюардессами женщин, размер одежды которых превышает 48-й, сообщает «РБК».

«Суд признал неподлежащим к применению подпункт 7.1 требований «Аэрофлота» в части предъявления требований к размеру одежды», — сообщила РБК адвокат Ксения Михайличенко, представляющая интересы подавших в суд на «Аэрофлот» бортпроводниц.

Также Мосгорсуд обязал «Аэрофлот» выплатить стюардессе Евгении Магуриной, которая жаловалась на дискриминацию, 5 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. На что в авиакомпании заявили, что удовлетворены решением суда, который признал, что в деятельности «Аэрофлота» отсутствует дискриминационная составляющая

«Принципы кадровой работы «Аэрофлота» отвечают нормам российского законодательства. Окончательный вывод относительно корректировок внутренних документов авиакомпании будет сделан после тщательного анализа текста решения», — пояснили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, что в середине апреля суды Москвы отклонили иски Магуриной и Ирины Иерусалимской. «Я готова идти вплоть до Верховного суда. Изводить себя диетами я не планирую», — заявила тогда стюардесса.