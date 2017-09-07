16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,1411   EUR  68,2436  

Греф: Малый бизнес в России «заколдованный»

Его доля в экономике уже 15 лет остается на уровне 20 процентов

geektimes.ru
geektimes.ru

Глава Сбербанка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке, заявил, что доля малого бизнеса в российской экономике уже 15 лет «как заколдованная» остается на уровне 20%, сообщает Газета.ру.

«Сегодня в структуре российского ВВП малый бизнес занимает всего-навсего 20%, и к 2030 году правительство РФ поставило перед собой задачу удвоить объем малого бизнеса в структуре ВВП, и это будет примерно в полтора раза меньше, чем в развитых странах, допустим в Германии, в целом ряде других стран», — сказал он.

По его словам, российские власти ставят эту цель последние 15 лет, «а воз и ныне там — примерно 20% цифра остается как заколдованная».

«Поэтому если к 2030 году правительство удвоит в структуре ВВП объем малого бизнеса, то это будет очень и очень хороший результат», — резюмировал он.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:41, просмотров: 263, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Валера
не нравится
Сегодня в 11:22
Люди из параллельного мира!
При существующем реальном отношении государства к малому бизнесу, удивительно что он еще есть вообще.
И несмотря на западное "рыночное" образование, чувак на полном серьезе обсуждает какие-то нормативы.
Полная профессиональная деформация.
444 Валера
не нравится
Сегодня в 12:25
Это не профессиональное, это только и исключительно моральное. Подлость называется. Прямо иллюстрация к сказке Салтыкова-Щедрина "Либерал". От "по возможности" к "хоть что-нибудь" и прямиком к "применительно к подлости". А ведь сам Греф уверен, что, занимая высочайшие посты в путинской элите, делает людям добро. О светлом будущем разглагольствует, новейших технологиях. Технократом, профессионалом высочайшей квалификации себя считает, иначе не красовался бы на разных, прости господи, форумах. А потом, как говорится, этими же руками "заколдованная" несет на голубом глазу.
О нем 130 лет назад уже все сказал Салтыков-Щедрин: "Идеалов и в помине уж не было — одна мразь осталась — а либерал все-таки не унывал. «Что ж такое, что я свои идеалы по́ уши в подлости завязил? Зато я сам, яко столп, невредим стою! Сегодня я в грязи валяюсь, а завтра выглянет солнышко, обсушит грязь — я и опять молодец-молодцом!»" Какая страна, такие и "профессионалы".

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

#Хорошийфутбол - такой футбол нам нужен!

#Хорошийфутбол - такой футбол нам нужен!
​С 25 по 27 августа в Тобольске состоялся «Финал четырех» проекта #Хорошийфутбол.
Константин Шперлинг Сегодня в 15:11
292 0
Более половины аудитории siapress.ru уверены, что Сергей Пустозеров не заслуживает уголовного наказания

Более половины аудитории siapress.ru уверены, что Сергей Пустозеров не заслуживает уголовного наказания
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:21
235 0
Рабочая группа в Сургуте продолжает мониторинг качества дорожных работ

Рабочая группа в Сургуте продолжает мониторинг качества дорожных работ
Их работа подходит к концу вместе с окончанием сезона ремонта
Артем Мазнев 06 сентября в 16:45
363 0
Какие самые яркие воспоминания и любимые уроки остались в памяти у сургутских депутатов ? // ФОТО

Какие самые яркие воспоминания и любимые уроки остались в памяти у сургутских депутатов ? // ФОТО
Константин Шперлинг 06 сентября в 11:28
624 1
Как часто читатели siapress.ru оставляют чаевые ?

Как часто читатели siapress.ru оставляют чаевые ?

Редакция СИА-ПРЕСС 06 сентября в 11:00
307 0
​Осенью котировки Brent продолжат двигаться в диапазоне $50-54 за баррель // АУДИО, ТЕКСТ

​Осенью котировки Brent продолжат двигаться в диапазоне $50-54 за баррель // АУДИО, ТЕКСТ
Об итогах недели и лета на фондовом рынке, экономических последствиях урагана Харви и актуальных осенних идеях на рынках акций США и России
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 05 сентября в 14:48
459 0
Теракты, как мы знаем, это по части Кирилла Серебренникова

Теракты, как мы знаем, это по части Кирилла Серебренникова
Жители Сургута прекрасно знали о том, как режут прохожих террористы в растленной Европе, но, вот, в Сургуте ничего похожего не происходит.
Юлия Латынина, Эхо Москвы 04 сентября в 18:04
1480 1
Когда закончилась Вторая мировая война?

Когда закончилась Вторая мировая война?
Отечественная война и Вторая мировая война не одно и то же.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 04 сентября в 14:15
696 1
Когда началась Вторая мировая война?

Когда началась Вторая мировая война?
Вторая мировая война — самая кровопролитная война в истории человечества
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 04 сентября в 14:10
1125 9
​Зачем они делают это?

​Зачем они делают это?
Сергей Глинских о постах Вадима Шувалова в социальных сетях
Сергей Глинских 04 сентября в 12:15
1408 4
​Прекрасные пары-2. СИА-ПРЕСС составил рейтинг топ-5 самых богатых мужей сургутских чиновниц

​Прекрасные пары-2. СИА-ПРЕСС составил рейтинг топ-5 самых богатых мужей сургутских чиновниц
Константин Шперлинг 04 сентября в 11:31
1968 0
Половина читателей siapress.ru считают, что молитвенное стояние против фильма «Матильда» - это манипуляция простыми людьми ради политического пиара

Половина читателей siapress.ru считают, что молитвенное стояние против фильма «Матильда» - это манипуляция простыми людьми ради политического пиара
Редакция СИА-ПРЕСС 04 сентября в 11:00
500 0
Инвестиционные планы холдинга Finstar

Инвестиционные планы холдинга Finstar
Сегодняшняя стратегия инвестиционной компании Finstar Financial Group направлена на накопление теоретических и практических знаний в сегменте финансовых технологий
Анна Калугина 04 сентября в 10:32
534 1
Кто рано встаёт

Кто рано встаёт
Бесконтрольные очереди в сургутском отделении Пенсионного фонда на ул. Майской доводят людей до отчаяния
Анастасия Семихатских 04 сентября в 10:30
1595 2
Где мои 150 кубов?

Где мои 150 кубов?
Государство должно вам бесплатный лес. Но это неточно
Анастасия Семихатских 03 сентября в 15:30
1662 0
В первое воскресенье сентября мы отмечаем большой городской праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности!

В первое воскресенье сентября мы отмечаем большой городской праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
Вадим Шувалов, Глава города Сургута 02 сентября в 11:30
742 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика