Греф: Малый бизнес в России «заколдованный»

Глава Сбербанка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке, заявил, что доля малого бизнеса в российской экономике уже 15 лет «как заколдованная» остается на уровне 20%, сообщает Газета.ру.

«Сегодня в структуре российского ВВП малый бизнес занимает всего-навсего 20%, и к 2030 году правительство РФ поставило перед собой задачу удвоить объем малого бизнеса в структуре ВВП, и это будет примерно в полтора раза меньше, чем в развитых странах, допустим в Германии, в целом ряде других стран», — сказал он.

По его словам, российские власти ставят эту цель последние 15 лет, «а воз и ныне там — примерно 20% цифра остается как заколдованная».

«Поэтому если к 2030 году правительство удвоит в структуре ВВП объем малого бизнеса, то это будет очень и очень хороший результат», — резюмировал он.