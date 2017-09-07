В Сургуте более чем у 50 детей диагностирован энтеровирус Коксаки

Более чем у 50-ти сургутских детей диагностировали энтеровирус. У большинства — вирус Коксаки, об этом заявили в окружном Роспотребнадзоре, сообщает «Ura.ru».

В ведомстве отмечается, что пока что рано объявлять эпидемию, такие вспышки происходят каждое лето. Однако, в этом году ситуация осложняется тем, что побывавшие из Турции туристы привезли вирус Коксаки в регион, где он проходит в более тяжелой форме.

Стоит отметить, что специалисты Роспотребнадзора встречают в аэропорту туристов, прилетевших из Турции, и в случае необходимости их могут отправить в инфекционное отделение.

Ранее siapress.ru сообщил, что Роспотребнадзор получил около 1200 обращений туристов, связанных с проблемами на отдыхе в Турции, в том числе заболеваниями энтеровирусной инфекцией (вирус Коксаки).