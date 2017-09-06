Вошли во вкус. Россия предлагает Японии построить мост от Хоккайдо до Сахалина

Россия и Япония рассматривают возможность строительство моста между островами Сахалин и Хоккайдо, рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы серьезно предлагаем японским партнерам рассмотреть строительство смешанного перехода автомобильно-железнодорожного,— цитирует зампреда правительства издание. — Мы близки к тому, чтобы начать свою часть работы — доведение до тихоокеанского побережья железной дороги и построение такого же сложного перехода от материка до Сахалина».

Господин Шувалов отметил, что строительство железной дороги через Сахалин позволит Японии использовать российские транспортные сети и стать таким образом «континентальной державой». Первый вице-премьер добавил, что при постройке планируется использовать современные технологии, которые позволят значительно снизить себестоимость проекта.

Между тем, министр транспорта РФ Максим Соколов отметил, что объем инвестиций со стороны РФ оценивается в 500 млрд рублей. Начало строительства намечено на первую половину следующего десятилетия, пишут «Известия».

Издание также напоминает, что в начале августа власти Сахалина предложили ввести трехдневный безвизовый режим для россиян, которые планируют посетить Японию. Также с 1 августа на Дальнем Востоке вступил в силу упрощенный визовый режим для граждан 18 государств.