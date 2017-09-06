В России могут появиться автомобильные номера с чипами

В России после выборов президента в 2018 году могут радикально изменить формат автомобильных номеров. По словам информированного источника «Газеты.Ru», в правительстве планируют убрать цифровые коды регионов, увеличить количество букв и цифр в номерах до четырех, а также оснастить номерные знаки чипами.

По словам собеседника издания, необходимость такой реформы продиктована, в первую очередь, постоянным ростом количества автомобилей в стране. Новые государственные знаки будут предусматривать восемь различных символов, соответственно, число возможных комбинаций увеличится в несколько раз.

Информацию о планах по внедрению номерных знаков нового формата «Газете.Ru» подтвердил и источник в Госдуме: он утверждает, что разговоры о необходимости такой реформы ведутся уже не первый год.

Между тем, по данным «Коммерсанта», представитель секретариата первого зампредседателя правительства России Игоря Шувалова эту информацию не подтвердил. Он сказал, что этот вопрос на правкомиссии по безопасности дорожного движения и экспертной группе не обсуждался.