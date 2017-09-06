Доступное жилье. ЦБ отчитался об историческом минимуме ставок по ипотеке

Центробанк сообщил о снижении средней рублевой ипотечной ставки в России за июль с 11 до рекордных 10,94%. Об пишет РБК.

При этом, по данным ЦБ, средневзвешенная ставка на ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) в рублях, предоставленные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, снизилась с 10,71 в июне до 10,53% в июле.

Кроме того, за первые семь месяцев 2017 года кредитные организации выдали более 507 тыс. кредитов на сумму 927,7 млрд руб., что стало на 20% больше, чем годом ранее. Таким образом объем ИЖК превысил показатель соответствующего периода 2014 года — рекордного по выдаче жилищных кредитов.

Как добавляют "Известия", заметное снижение ставок уже привело к тому, что значительная часть новых кредитов берется для рефинансирования старых. Объем таких сделок по итогам первого полугодия составил около 35 млрд рублей, или 4,5% от всего ипотечного рынка. Банкиры ожидают, что пик спроса на рефинансирование придется на осень. Процедура рефинансирования ипотечного кредита полностью бесплатна для клиентов и почти ничем не отличается от оформления обычной ипотеки.