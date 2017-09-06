"Светить везде". В Госдуме выступили против запрета ламп мощностью свыше 50 Вт

Первый зампред Государственной думы по энергетике Валерий Селезнев прокомментировал предложение Минэнерго запретить оборот ламп накаливания мощностью более 50 Вт.

Как пишут«Ведомости», Селезнев заявил, что не поддерживает эту инициативу. «Надо сначала понять, какое количество ламп накаливания свыше 50 Вт находится у населения. Потому что это может быть очередным ударом по карману простого гражданина. Нужно всё делать не в принудительном порядке, а применять стимулирующие меры, которые бы действительно интересовали граждан», — сказал парламентарий.

Как напоминает РБК, 6 сентября замминистра энергетики Антон Инюцын заявил, что Минэнерго занимается разработкой предложения о запрете ламп накаливания мощнее 50 Вт. Об этом он сообщил на Восточном экономическом форуме.

Инюцин добавил, что окончательного решения по этому вопросу нет. «Нужно взвешивать, готова ли промышленность заместить эти объемы (энергосберегающими лампами)», — заявил замминистра энергетики.

Он подчеркнул, что в случае запрета ламп накаливания мощнее 50 Вт в России также должны быть снижены цены на энергосберегающие лампы. Напомним, что в России с 1 января 2011 года запретили использовать лампы накаливания мощнее 100 Вт.