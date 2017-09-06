В СМИ появились фото "корзинки от Сечина"

Газета "Ведомости" опубликовала фотографию корзины с колбасой, которая, по данным издания, является традиционным подарком от главы "Роснефти" Игоря Сечина деловым партнерам и друзьям.

"Ведомости" опубликовали фотографию корзины с колбасой марки "От Иваныча", которую собеседники газеты назвали традиционным подарком от президента "Роснефти". Один из получателей такого подарка сообщил изданию, что колбасные изделия изготавливаются в специальном цеху. Ранее ряд СМИ сообщал, что Сечин активно увлекается охотой, а свои трофеи пускает на колбасу.

Как напоминают "Известия", прокуратура огласила распечатку переговоров бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и Игоря Сечина, согласно которой стороны назвали предполагаемую взятку корзинкой с колбасой. Во время изъятия взятки сотрудниками ФСБ Улюкаев также утверждал, что в сумке находятся не деньги, а вино, полученное в подарок от Игоря Сечина. Однако позже на руках Улюкаева были обнаружены следы помеченных специальным раствором банкнот.

Между тем, по словам вице-президента и пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева,которые приводит РИА "Новости", "информация о "корзинках с колбасой", которые якобы являются традиционным подарком от президента "Роснефти" Игоря Сечина" — беспрецедентна и не имеет никакого отношения к делу экс-министра Алексея Улюкаева".