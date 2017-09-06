Администрация Сургута окажет материальную помощь пострадавшим сургутянам в ЧП 19 августа

7 сентября на заседании городской думы будет рассмотрен вопрос об оказании материальной помощи пострадавшим в резне 19 августа, сообщает «РБК».

По словам вице-спикер парламента Максима Слепова, с таким предложением выступила администрация Сургута. «По закону мы можем выделить из муниципального бюджета средства на поддержку и помощь пострадавшим при каких-либо инцидентах. Сколько получат граждане пока сказать не могу. Параметры выплат будут утверждены завтра», – уточнил он.

По данным ura.ru, пострадавшие смогут получить до 150 тысяч рублей. На такую выплату могут рассчитывать те, кому был причинен тяжкий вред здоровью. За средний вред здоровью — 100 тысяч рублей. За легкий — 50 тысяч рублей.

Более подробно о нападении по ссылке.