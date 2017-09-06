"Закладчица" из Белоярского села на 12 лет

Белоярский суд вынес обвинительный приговор в отношении 35-летней жительницы района за сбыт наркотиков в крупном размере. Гражданке назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщает ОМВД России по Белоярскому району, подсудимая являлась одной из фигуранток по уголовным делам в отношении группы лиц (две сестры и сын), которые создали "семейный бизнес" по продаже накркотиков. Одну сестру в феврале этого года суд уже приговорил к девяти годам тюрьмы.

Следствие выяснило, что на преступление белоярцы пошли год назад. Цепочка была отлажена: сын покупал наркотики в Сургуте, а затем передавал их в Белоярский для реализации. В свою очередь две сестры фасовали "дурь" в свертки, которые размещали в потаенных местах города. Информация о закладках покупателям сообщалась в социальных сетях.

В результате обыска членов преступной группы, оперативными сотрудниками было изъято около 14 граммов наркотических средств, что является крупным размером.