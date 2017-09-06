Россия и Китай займутся совместным изучением моря и климата

Россия и Китай будут совместно изучать моря и климат, об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает «ТАСС».

Ван Ян также напомнил, что Москва и Пекин решили развивать сотрудничество «по морским делам» два года назад. «В 2016 году Китайское государственное морское управление и Дальневосточное отделение Российской академии наук два раза совершили совместные экспедиции в Арктическом регионе», – доложил об одном из результатов работы по данному направлению Ван Ян.

По его словам, «20 сентября эти организации проведут во Владивостоке совместный семинар на тему исследования моря, первый институт Китайского государственного морского управления будет подписывать соглашение с Дальневосточным отделением Российской академии наук о создании центра исследований морских и климатических условий».