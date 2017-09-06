С начала года в Югре неосторожное курение стало причиной 100 пожаров

За 8 месяцев 2017 года неосторожность при курении стала причиной 100 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления МЧС. В пожарах 11 человек получили травмы, семеро – погибли. От огня пострадали 99 строений и семь транспортных средств.

Ведомство напоминает о некоторых правилах, которые помогут предотвратить трагедию. ВО-первых, сигарета грозит бедой, когда вы ремонтируете автомашину или натираете мастикой пол, красите дверь или подоконник, отмываете руки в бензине и чистите пятновыводителем одежду.

Не допускайте курения в квартире,тем более в постели или сидя на диване, в кресле, особенно после употребления алкоголя. Мебель сделана из легкогорючих материалов, которые при тлении выделяют ядовитые вещества. Достаточно нескольких вдохов, чтобы потерять сознание. Следите, чтобы искры не попали на горючие вещи или пол, тщательно тушите окурки.

Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление. Также тлеющий окурок способен вызвать воспламенение бумаги, сена или соломы. Температура тления пепла от сигареты достаточна, чтобы вызвать возгорание данных материалов.

Ведомство обращает особое внимание на малолетних курильщиков. Часто ребята курят, выбирая для этого самые укромные места. При появлении взрослых они стремятся скрыть свой проступок, бросают или прячут непотушенную сигарету, провоцируя пожар.

Окурки, брошенные с балконов или окон, могут вызвать пожар, попав на балконы или лоджии нижерасположенных этажей, где часто хранят старые вещи, емкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Окурок может попасть в квартиру через открытую форточку, где условия для развития горения могут быть самыми благоприятными.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно позвонить по номеру вызова пожарно-спасательных подразделений 101.