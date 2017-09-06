Руководство "Югры" чистит состав. Американский легионер поедет домой

Американский форвард "Югры" Джереми Морин не будет выступать за команду из Ханты-Мансийска. Об этом заявил главный тренер югорчан Игорь Захаркин.

"Джереми Морин, к сожалению, не оправдал возложенных на него надежд. Думаю, мы разорвём контракт с ним. В отношении же потенциальных легионеров у нас готов целый «лист ожиданий». В ближайшее время сделаем перестановки в составе", - заявил наставник после выездного матча с ЦСКА, который "Югра" накануне проиграла со счетом 0:5.

После 7 матчей наша команда с 8 очками занимает 12 место в Восточной конференции КХЛ. Следующую игру югорчане проведут 8 сентября. В Ханты-Мансийск приедет казанский "Ак Барс".