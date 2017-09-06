Продолжается интернет-голосование по выбору «Лучшего спортсмена месяца» в Югре

Напоминаем, что с 1 сентября все вы имеете возможность проголосовать на сайте Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа за «Лучшего спортсмена месяца».

Экспертная группа в составе общественных деятелей, руководителей спортивных организаций определила аж восемь номинантов, наиболее успешно выступивших на соревнованиях международного и всероссийского уровня в августе текущего года – это биатлонисты Светлана Слепцова и Алексей Волков, блестяще победившие на Чемпионате мира по летнему биатлону; призер Чемпионата мира по спортивной борьбе Алан Гогаев; участники Всемирных студенческих Игр в Тайбэе, тхэквондист Богдан Гречкин и один самых результативных игроков в национальной сборной по волейболу Богдан Гливенко, а также серебряные призеры Чемпионата мира по волейболу среди молодёжи до 23 лет - Кирилл Урсов и Антон Сёмышев.

Интернет-голосование будет проходить до 12 часов ночи 7 сентября, а 8 числа победитель определится по наибольшему количеству набранных голосов.