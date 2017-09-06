В Сургуте с 27 сентября по 21 октября пройдет V Фестиваль искусств «60 параллель».

Торжественное открытие фестиваля состоится 29 сентября в 19:00 на сцене Сургутской филармонии. С концертом-посвящением Людмиле Зыкиной «Ты тоже родился в России». Концерты ансамбля им. Л. Зыкиной проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны»

Стоит отметить, что география выступлений участников «60 параллели» охватит и Ханты-Мансийск. 27 сентября ансамбль «Россия» выступит на сцене Концертно-театрального центра «Югра- Классик» с концертной программой «Ты тоже родился в России», посвящённой Людмиле Зыкиной.

29 сентября. Большой зал Сургутской филармонии, 14:00 Сказка с оркестром для всей семьи «Конёк-Горбунок»

1 октября. Большой зал филармонии, 19:00 Премьера концертной программы «Утомлённые солнцем», посвящённая творчеству композитора Эдуарда Артемьева.

7 октября. Большой зал филармонии, 19:00 «Вечер английской хоровой музыки».

8 октября. Большой зал филармонии, 17:00 Концертная программа «Музыкальные страсти Дениса Шаповалова».

15 октября. Большой зал филармонии, 19:00 Концертная программа UralSib Jazz Project

20 октября. Малый зал филармонии, 19:00 «Киновстреча с Фарерскими островами»

Завершится фестиваль 21 октября. В 19:00 в Сургутской филармонии выступит певец Heiðrik (Хайдрик) с Фарерских островов. На концерте, в котором примет участие Струнный квартет Сургутской филармонии, прозвучат песни из его последнего альбома «Funeral» и лучшие композиции с предыдущих пластинок.

Справка: Фестиваль искусств «60 параллель» – проект Сургутской филармонии. Возродился в 2013 году, переняв эстафету от программы-предшественницы, стартовавшей в начале 2000-х годов. Фестиваль демонстрирует высокие образцы искусства во всевозможных направлениях: музыка, театр, изобразительное искусство, кино. За пять лет «60 параллель» познакомила жителей Югры с творцами из США, Эстонии, Швеции, Финляндии, Фарерских островов (Дания) и России. За это время зрители успели побывать более чем на 40 концертах, выставках, спектаклях, мастер-классах и творческих встречах!