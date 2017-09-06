Югорчане примут участие во всероссийском форуме посвященном семье

6 – 8 сентября делегация Югры примет участие в VIII Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Вместе с семьей», которая пройдет в Мурманске.

Цель работы делегации - представить систему работы с семьей в Югре, межведомственный комплекс мер, направленный на поддержку, укрепление и защиту семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение ценности семейного образа жизни, ответственного родительства.

Кроме того, участники югорской делегации представят на выставке-форуме проекты наставничества, реализуемые в Югре с участием губернатора автономного округа, его заместителей, государственных служащих и волонтеров.

Отметим, выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с семьей» – это диалоговая площадка федерального значения для презентации передовых идей поддержки детей и семей с детьми, обмена опытом и межведомственного сотрудничества.

Мероприятие проводится ежегодно с 2010 года по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года.