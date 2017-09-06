Запустят ли в России Tax Free ?

Минпромторг полагает, что в российских аэропортах до конца 2017 года будет запущена система «Tax Free». «Очень надеемся», – сказал руководитель министерства Денис Мантуров, отвечая на вопрос, удастся ли запустить систему до конца года, сообщают «Ведомости».

С помощью «Tax free» можно вернуть сумму налога на добавленную стоимость со всех покупок, совершенных за границей. Деньги возвращаются туристам при пересечении границы той страны, в которой были сделаны покупки.

В Июне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что система возврата налогов «tax free» заработает в России с 1 октября 2017 г. Однако аэропорты пока не объявляли о готовности такой системы.

Напомним, что данный вопрос прорабатывался ещё в прошлом году, ожидалось, что проект заработает в нескольких аэропортах России в 2017 году.