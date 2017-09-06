Во всех краснодарских школах будут проводить «информационные пятиминутки»

Во всех школах Краснодарского края будут проводить «информационные пятиминутки» для обсуждения текущих событий, сообщает «Meduaza» со ссылкой на «Югополис».

Такие пятиминутки будут проводиться во всех классах – с 1-го по 11-й, однако в начальных классах занятия начнутся со второй четверти, чтобы дать детям время на адаптацию. Заявлены следующие темы пятиминуток: «Слава России», «История говорит», «Новостная неделя», «На Кубани мы живем».

В министерстве также отметили, что «Новостную неделю» школьники будут проводить совместно с педагогами. Дети будут готовить свои выступления и обсуждать их. Директор туапсинской школы №5 Игорь Иванников отмечает, что будут и политические темы.

Стоит отметить, что согласно ФЗ №48 «Об образовании в Российской Федерации», «Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации»

Ранее были опубликованы сообщения родителей, в которых говорилось, что детей хотят заставить смотреть новости «Первого канала», после чего пересказывать их в классе.