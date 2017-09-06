В Окружном кардиодиспансере состоится открытие нового отделения

6 сентября для югорчан свои двери распахнет отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции. Открытие нового подразделения в структуре центра позволит повысить качество и доступность медицинской помощи пациентам с нарушениями ритма сердца, сообщают в учреждении.

Первые аритмологические операции стали выполнять в Югре на базе Окружного кардиодиспансера в конце девяностых годов. В начале своего пути команда специалистов центра проводила всего несколько вмешательств в год (имплантация электрокардиостимуляторов). Сегодня рентгенохирурги ОКД выполняют более 500 операций при нарушениях ритма сердца ежегодно. Они включают в себя весь спектр вмешательств: радиочастотная абляция, имплантация электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов, ресинхронизирующих устройств. За последние 5 лет число операций при нарушениях ритма сердца возросло на 40%, но потребность в таких вмешательствах из года в год растет.

Отделение оборудовано высокотехнологичной операционной. Развернут стационар на 10 коек. Современные методы лечения позволят сократить срок пребывания больных в стационаре до 4-5 дней.