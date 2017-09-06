Минтранс расширит перечень вещей, которые пассажир может взять на борт бесплатно

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что в новой версии изменений в федеральные авиационные правила может быть расширен перечень вещей, которые пассажир может взять на борт бесплатно, сообщают «Ведомости».

Этот перечень может быть расширен по итогам общественных обсуждений с учетом пожеланий и предложений граждан.

Ранее Минтранс сообщал, что отредактирует новые правила провоза ручной клади в самолете. В перечень вещей, которые можно будет провозить бесплатно, добавят зимнюю верхнюю одежду