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Сургутские школьники поехали в историческую экспедицию

Учащиеся сургутских школ отправились в историческую экспедицию. Состав – призеры очередного сезона проекта «Три ратных поля России в Сургуте» – учащиеся школ №№ 20 и 29, лицея №3 и лицея им. генерал-майора Хисматуллина, чья команда в этом году стала победительницей. За две недели ратники преодолеют тысячи километров по маршруту Сургут – Куликово поле – Бородино – Прохоровка – Сургут.

Заместитель председателя Думы Югры Александр Сальников, ежегодно финансирующий путешествия, провожал уже пятую экспедицию. Он и зачитал юным ратникам задание №1: запечатлеть каждый день передвижения по историческому маршруту, зафиксировать все сделанные в походе открытия, и создать на их основе интерактивную карту трех ратных полей России.

«Поездки дают возможность юным сургутянам своими глазами увидеть знаковые места, где состоялись решающие для России сражения, без которых нашего государства сейчас бы не существовало, прочувствовать их значение, – объяснил Александр Сальников причину своего внимания к «Трем ратным полям». – Так что проект более чем актуален и востребован. С каждым годом к нему присоединяются новые ребята, он обогащается новыми идеями, новыми талантами, прирастает материально-технической базой. В этом я еще раз убедился, побывав на мероприятиях этого сезона: перспективы «Трех полей» неисчерпаемы, и мы и дальше будем поддерживать этот уникальный проект».

В этом году городской проект «Три ратных поля России в Сургуте» отметил свой пятилетний юбилей. Созданный и успешно обкатанный в Сургутском политехническом колледже, этот формат образовательной, патриотической, работы с молодежью за эти годы объединил более 13 тысяч участников – школьников и студентов, родителей и педагогов.


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Сегодня в 13:00, просмотров: 135, комментариев: 0


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