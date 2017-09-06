Россия готовая обсудить проект поставки трубного газа в Южную Корею

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова обсуждать трехсторонний проект с КНДР и Южной Кореей по поставке газа через трубопровод. Заявил он об этом по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином, сообщают «Ведомости».

«Мы с удовлетворением констатировали успешное развитие сотрудничества в энергетической сфере. Южнокорейские компании участвуют в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», идет проработка вопроса об увеличении закупок СПГ», – отметил Владимир Путин.