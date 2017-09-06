Путин: «решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно»

Президент РФ Владимир Путин вновь призвал «не загонять Северную Корею в угол» санкциями, сообщает «ТАСС».

«Понятно, что решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно, – заявил он по итогам российско-корейским переговоров. – Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол».

«Сейчас как никогда всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности, – подчеркнул президент. – Без политико-дипломатического инструментария сложившуюся ситуацию сдвинуть с места крайне сложно, а если быть более точным, я считаю, невозможно вообще».

Также Путин заверил своего коллегу Мун Чжэ Ина, что Россия не признает ядерный статус КНДР. «Подтвердил господину Мун Чжэ Ину нашу принципиальную позицию: мы не признаем ядерный статус Северной Кореи», – заявил президент РФ.