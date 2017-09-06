В Крым едет все меньше россиян

Число туристов, посетивших Крым в январе-августе, снизилось на 4,2 процента по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на министерство курортов и туризма.

Эксперты утверждают, что спросу упал значительней нежели на 4 процента и считают, что в следующем году он будет ещё меньше.

Стоит отметить, что в Крыму основную часть турпотока составляют российские туристы — 83,5 процента. «Больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма – 43,5 процента от общего количества туристов, отдохнувших с начала года в Крыму в целом, на Западном побережье Крыма – 22 процента, на Восточном побережье Крыма – 19,7 процента, в других регионах (г. Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) – 14,8 процента», – говорится в сообщении министерства.