Президент России Владимир Путин примет участие в муниципальных выборах в Москве, сообщает «Дождь» со ссылкой на двух собеседников, близких к Кремлю.

Он проголосует 10 сентября на одном из участков Гагаринского округа. «Этого никогда нельзя исключать», — сказал Дождю пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах президента прийти на муниципальные выборы

Источники «Дождя» отмечают, что голосование Путина на муниципальных выборах, нацелено на привлечение внимания к выборам, причем как к муниципальным, так и президентским.

Напомним, что Путин ранее принимал участие в голосовании за муниципальных депутатов в 2012 году, а также на выборах мэра Москвы в 2013 году и депутатов Мосгордумы в 2014 году.