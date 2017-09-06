Власти Мьянмы минируют границу с Бангладеш

Власти Мьянмы устанавливают минные ограждения на границе с Бангладеш во избежание возвращения беженцев- рохинджа, сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на агентство «Reuters».

По данным собеседника агентства, процесс минирования проходит уже третий день, информация поступает в основном благодаря фотографиям и данным информаторов.

«Наши силы также видели на стороне Мьянмы три-четыре группы, устанавливающие что-то в землю. Впоследствии наши информаторы подтвердили, что те минировали территорию», — сообщил источник.

Напомним, что количество беженцев из Мьянмы достигло 90 тыс. человек по данным на 4 сентября.