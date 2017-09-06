Сургут примет «Библиокараван»

В Централизованной библиотечной системы Сургута запускается один из важнейших профессиональных проектов – «Библиокараваном», одним из важнейших профессиональных мероприятий в России.
Это ежегодное профессиональное мероприятие библиотечных специалистов, учрежденное Российской библиотечной ассоциацией в 2002 году. В программе – выступления, семинары, поездки в библиотеки разных городов, неформальное общение.
«Сургут в этом году удостоен высокой чести. Мы станем одной из площадок, принимающей гостей. Форум стартует в Ханты-Мансийске, продолжит работу в Сургуте и Сургутском районе и завершится в Нижневартовске. 7 сентября в наш город приедут специалисты библиотечного дела со всей России», – рассказала заместитель председателя комитета культуры и туризма администрации Сургута Ирина Верченко.
Сургутские специалисты поделятся опытом внедрения информационных технологий, расскажут о новых проектах по работе с детьми и подростками с использованием игровых технологий и робототехники. Главный проект, который представят на форуме сургутские библиотекари, так и называется – «Игрофикация библиотечной деятельности».
Как рассказала директор ЦБС Сургута Надежда Жукова, особенностью профессиональных встреч российских библиотекарей является их комплексный характер: библиотекари знакомятся с деятельностью публичных библиотек в контексте социокультурных реалий региона.
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