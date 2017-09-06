Депутат: зарплаты женские на треть меньше, чем мужские в аналогичных областях

По данным Росстата и Минтруда за 2017 год, заработные платы у российских женщин на треть ниже, чем у мужчин. Помимо этого и премии в два раза меньше, об этом завила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, сообщает «ТАСС».

«По данным Росстата и Минтруда на 2017 год… зарплаты женские на треть меньше, чем мужские в аналогичных областях. Что касается премий, то они в два раза меньше [чем у мужчин - прим. ТАСС]», – сказала Пушкина, выступая на панельной дискуссии в рамках Восточного экономического форума.

Она отметила, что самые большие зарплаты у работников в сфере добычи полезных ископаемых, «но в этой области женщин - только одна пятая работников. Наша сфера - здравоохранение и образование, а это маленькие зарплаты...».

Также она отразила данные Минпромторга России, согласно которым «среди руководителей высшей группы по всем видам экономической деятельности – 48 процентов женщин».

«Но если углубляться в содержание этой цифры, то всего 10% из них - это женщины на ключевых постах. Наш потолок, в лучшем случае, - финансовый директор. Должность гендиректора в большом масштабе нам пока не светит. Стратегическими задачами бизнеса у нас занимаются мужчины», - рассказала Пушкина.

Пушкина заявила, что в России по-прежнему существует открытая дискриминация женщин. «Открытая дискриминация: на работе при поступлении женщины пенсионного возраста страдают, женщины продуктивного возраста страдают, им задаются вопросы неправильные, от нас хотят избавиться быстрее», – пояснила она.