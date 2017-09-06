Губернатор Калифорнии Джерри Браун поможет российским студентам в получении виз США

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун заявил, что поможет Российским студентам в получении виз, сообщает «ТАСС».

«Мы должны рассмотреть этот вопрос, я считаю, что при выдаче студенческих виз не должно быть никаких задержек», – сказал Браун. «Да, конечно, я могу помочь им в получении виз, если это потребуется», – заверил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Стоит отметить, что ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов выразил обеспокоенность тем, что российские студенты, которые собираются на стажировку в США могут не успеть получить американские визы до начала учебного года из-за приостановки выдачи неиммиграционных виз россиянам до 1 сентября.

Напомним, что США с 23 августа приостанавливали выдачу неиммиграционных виз по всей России до 1 сентября.