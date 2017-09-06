Поклонская заявила о «сомнительных схемах» финансирования «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что у неё имеются документы, против фильма Алексея Учителя «Матильда». Документы по ее словам свидетельствую о «сомнительных схемах» финансирования картины, «которые могут иметь признаки коррупционных нарушений», сообщает «Meduza».

Среди документов, которые «поступили в распоряжение» Поклонской, имеются «контракты о переводе миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет одного из небезызвестных фондов в поддержку культуры и искусства».

«Выделяли конкретно под фильм «Матильда». Все эти документы передам в правоохранительные органы», — написала Поклонская в фейсбуке.

Однако никаких подробностей Депутат не сообщила. Она пообещала подать ещё один запрос в четную палату по поводу финансирования фильма.