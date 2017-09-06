Павел Дуров рассказал подробности о давлении на него со стороны сотрудников ФБР

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о попытках давления на него и его подчиненных со стороны сотрудников ФБР. Материал об этом опубликовал Яша Левин в издании TheBaffler, сообщает «Meduza».

Из публикации ясно, что сотрудники ФБР с 2014 года регулярно опрашивали Дурова при пересечении им границы США. Обычно вопросы касались сайта «Вконтакте», а затем и месенеджера «Telegram». Однако он им сообщали информацию, которая уже была опубликована в СМИ.

Стоит отметить, что в мае 2016 года, когда Дуров был в Сан-Франциско на конференции Google I/O, два агента ФБР утром пришли в его жилье, снятое на сервисе Airbnb. «Как они узнали адрес? Может, отследили мою сим-карту? Ехали за мной из аэропорта? Узнали из Uber? Не знаю», — цитирует Левин Дурова.

Агенты хотели договориться о создании неофициального «Черного хода» к Telegram. Они рассчитывали получить с помощью него информацию о пользователях в случае терактов, однако отметили, что уважают его взгляды на конфиденциальность. Дурову предъявили судебный ордер, который он пообещал дать на изучение юристам.

Основатель мессенджера Telegram рассказал, что агенты ФБР были более квалифицированные и подготовленные, нежели сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.

Отмечается, что сотрудники посетили и одного из разработчиков Telegram и предложили ему денежное вознаграждение за передачу им информации об устройстве мессенеджера.