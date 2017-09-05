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Макларен не снимал с России обвинения в господдержке допинга

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен сообщил, что не отказывался от выдвинутых им в адрес российских властей обвинений в допинговых махинациях, передает "Коммерсант". Вчера глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) России Виталий Смирнов заявил, что господин Макларен свои обвинения снял. «Профессор Макларен четко придерживается результатов своего расследования. Он удивлен недавними сообщениями (в прессе), в которых говорилось обратное»,— цитирует Sport1 заявление офиса эксперта WADA.

Ричард Макларен рассказал, что в последний раз он встречался с Виталием Смирновым в октябре прошлого года. По словам эксперта WADA, Смирнов просил его не использовать формулировку «государственная поддержка», объясняя это тем, что в России это означает поддержку на высшем государственном уровне, хотя в докладе речь шла лишь о Министерстве спорта РФ.

Ричард Макларен пояснил, что согласился с доводами главы НОАК и внес изменения во вторую часть своего доклада: вместо словосочетания «государственная поддержка» в тексте употреблялась формулировка «систематическое институциональное уклонение от процедуры допинг-контроля».


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05 сентября в 23:39, просмотров: 87, комментариев: 0


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